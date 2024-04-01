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Новиков Сидор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Новиков Григорий Ефтифьев

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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