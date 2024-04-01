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Новиков Сидор Григорьев
Новиков Сидор Григорьев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1812
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Новиков Григорий Ефтифьев
Около 1796 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец:
Новиков Григорий Ефтифьев
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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