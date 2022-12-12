Маркина (Прокофьева) Наталья Никитична
Место рождения
Дата рождения10.08.1912
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1912
Рождение ребёнка
17.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркин Пётр Иванович
Бракосочетание
29.11.1935
Муж: Маркин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1938
Дочь: Маркина Вера Петровна
Отец ребёнка: Маркин Пётр Иванович
Смерть
1992