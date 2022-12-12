Маркина (Прокофьева) Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Прокофьева) Наталья Никитична

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Место рождения

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

10.08.1912

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1912

Отец: Прокофьев Никита Прокофьевич

Мать: Прокофьева Анна Абрамовна

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркин Пётр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
29.11.1935

Муж: Маркин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1938

Дочь: Маркина Вера Петровна

Отец ребёнка: Маркин Пётр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1992
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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