Майорова (Ковалева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Ковалева) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Михаил

Рождение ребёнка
02.01.1964

Сын: Майоров Василий Михайович

Отец ребёнка: Майоров Михаил

Рождение ребёнка
23.07.1967

Сын: Майоров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Майоров Михаил

Смерть
Неизвестно

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