Майорова (Ковалева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майоров Михаил
Рождение ребёнка
02.01.1964
Сын: Майоров Василий Михайович
Отец ребёнка: Майоров Михаил
Рождение ребёнка
23.07.1967
Сын: Майоров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Майоров Михаил
Смерть
Неизвестно