Ульяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Науменко Захарий

Отец ребёнка: Науменко Григорий

Рождение ребёнка
1833

Сын: Науменко Евсигний

Отец ребёнка: Науменко Григорий

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Акелина

Отец ребёнка: Науменко Григорий

Рождение ребёнка
1837

Сын: Науменко Семен

Отец ребёнка: Науменко Григорий

Рождение ребёнка
1838

Сын: Науменко Моисей

Отец ребёнка: Науменко Григорий

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Елисавета

Отец ребёнка: Науменко Григорий

Рождение ребёнка
1842

Сын: Науменко Иван

Отец ребёнка: Науменко Григорий

Рождение ребёнка
1844

Сын: Науменко Парфентий

Отец ребёнка: Науменко Григорий

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Науменко Григорий

Смерть
Неизвестно

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