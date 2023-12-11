Ульяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Науменко Захарий
Отец ребёнка: Науменко Григорий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Науменко Евсигний
Отец ребёнка: Науменко Григорий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Акелина
Отец ребёнка: Науменко Григорий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Науменко Семен
Отец ребёнка: Науменко Григорий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Науменко Моисей
Отец ребёнка: Науменко Григорий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Елисавета
Отец ребёнка: Науменко Григорий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Науменко Иван
Отец ребёнка: Науменко Григорий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Науменко Парфентий
Отец ребёнка: Науменко Григорий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Науменко Григорий
Смерть
Неизвестно