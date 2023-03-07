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Кокушкина Елена Михаиловна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Будылина Васса Кокушкина

Отец ребёнка: Кокушкин Артемий Ильич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Софронова Пелагея Кокушкина

Отец ребёнка: Кокушкин Артемий Ильич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.01.1893

Муж: Авдеев Петр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкин Артемий Ильич

Смерть
Неизвестно
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