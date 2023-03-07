Кокушкина Елена Михаиловна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Будылина Васса Кокушкина
Отец ребёнка: Кокушкин Артемий Ильич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Софронова Пелагея Кокушкина
Отец ребёнка: Кокушкин Артемий Ильич
Бракосочетание
24.01.1893
Муж: Авдеев Петр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно