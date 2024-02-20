Татаров / Шор / Ставрино Стефанович
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Татаренов Стефан Паращевин
Мать: ?
Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1790
Сын: Татар Василий Ставринович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1793
Сын: Татар Николай Ставринович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1805
Сын: Татаров / Шор / Дмитрий Ставринович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Смерть
Неизвестно