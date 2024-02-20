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Татаров / Шор / Ставрино Стефанович

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Татаренов Стефан Паращевин

Мать: ?

Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1790

Сын: Татар Василий Ставринович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1793

Сын: Татар Николай Ставринович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1796

Сын: Татар Юрий Ставринович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1798

Сын: Татар Федор Ставринович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1805

Сын: Татаров / Шор / Дмитрий Ставринович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1807

Сын: Татар Стефан Ставринович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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