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Кокорева Фаина Ивановна
Кокорева Фаина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кокорев Иван
Мать
Кокорева Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кокорев Иван
Мать:
Кокорева Евдокия
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