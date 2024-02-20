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Макмак Иван Константинович

Место рождения

УССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Макмак Константин Иванович

Мать: Макмак Софья Константиновна

УССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

УССР Донецкая обл , Никольский р-н с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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