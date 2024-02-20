Макмак Иван Константинович
Место рожденияУССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
УССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
УССР Донецкая обл , Никольский р-н с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно