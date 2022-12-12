Соколова Пелагия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Соколов Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Соколов Игнатий Семенович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Соколов Игнатий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно