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Яковлев Александр Яковлевич

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Место рождения

Чув. АССР, Красноармейский р-н, дер. Оба-Сирма

Дата рождения

10.03.1931

Дата смерти

15.05.1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Смирнова) Тамара Петровна

Рождение ребёнка
11.12.1959

Дочь: Яковлева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Яковлева (Смирнова) Тамара Петровна

Рождение ребёнка
18.02.1962

Сын: Яковлев Валерий Александрович

Мать ребёнка: Яковлева (Смирнова) Тамара Петровна

Смерть
15.05.1985

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