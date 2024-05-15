Яковлев Александр Яковлевич
Место рожденияЧув. АССР, Красноармейский р-н, дер. Оба-Сирма
Дата рождения10.03.1931
Дата смерти15.05.1985
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1959
Дочь: Яковлева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Яковлева (Смирнова) Тамара Петровна
Рождение ребёнка
18.02.1962
Сын: Яковлев Валерий Александрович
Мать ребёнка: Яковлева (Смирнова) Тамара Петровна
Смерть
15.05.1985