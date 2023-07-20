Пустовая (Сербина) Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовая (Сербина) Надежда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1957

Отец: Сербин Илья Михайлович

Мать: Сербина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1979

Дочь: Ваганова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Пустовой Петр Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1985

Сын: Пустовой Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Пустовой Петр Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1985

Сын: Пустовой Роман Петрович

Отец ребёнка: Пустовой Петр Васильевич