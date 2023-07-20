Пустовая (Сербина) Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1957
Отец: Сербин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
31.01.1979
Дочь: Ваганова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Пустовой Петр Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1985
Сын: Пустовой Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Пустовой Петр Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1985
Отец ребёнка: Пустовой Петр Васильевич