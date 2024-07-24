Степченков Яков Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1880
Мать ребёнка: Ксения Андреева
Смерть
Неизвестно