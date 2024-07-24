Степченков Яков Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степченков Яков Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872

Сын: Степченков Лука Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1880

Сын: Егор (Георгий) Яковлев

Мать ребёнка: Ксения Андреева

Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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