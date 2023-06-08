Сафонов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Сафонов Николай

Мать: Сафонова Людмила

Смерть
1970