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Сафонов Виктор
Сафонов Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Сафонов Николай
Мать
Сафонова (Бодягина) Людмила
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Сафонов Николай
Мать:
Сафонова Людмила
Смерть
1970
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