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Пушин Иван Корнилов

Место рождения

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Корнил Титов

Мать: Матрена Степанова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1841

Жена: Вотякова Анна Феодорова

Рождение ребёнка
24.09.1842

Сын: Пушин Сергiй Иванов

Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1843

Дочь: Неонила Иванова

Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1846

Дочь: Гликерья Иванова

Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.11.1847

Дочь: Домника Иванова

Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1849

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1851

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно