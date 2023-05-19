Пушин Иван Корнилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Корнил Титов
Мать: Матрена Степанова
Бракосочетание
27.01.1841
Жена: Вотякова Анна Феодорова
Рождение ребёнка
24.09.1842
Сын: Пушин Сергiй Иванов
Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова
Рождение ребёнка
25.10.1843
Дочь: Неонила Иванова
Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова
Рождение ребёнка
11.05.1846
Дочь: Гликерья Иванова
Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова
Рождение ребёнка
?.11.1847
Дочь: Домника Иванова
Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова
Рождение ребёнка
11.06.1849
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова
Рождение ребёнка
24.03.1851
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Вотякова Анна Феодорова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно