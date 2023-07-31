Степанида Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти06.07.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1883
Сын: Чекалин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Чекалин Яков Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1886
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Чекалин Яков Петрович
Рождение ребёнка
27.03.1887
Дочь: Дубова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Чекалин Яков Петрович
Рождение ребёнка
14.05.1889
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Чекалин Яков Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1891
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Чекалин Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1896