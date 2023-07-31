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Степанида Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

06.07.1896

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1883

Сын: Чекалин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Чекалин Яков Петрович

Рождение ребёнка
21.02.1886

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Чекалин Яков Петрович

Рождение ребёнка
27.03.1887

Дочь: Дубова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Чекалин Яков Петрович

Рождение ребёнка
14.05.1889

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Чекалин Яков Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1891

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Чекалин Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалин Яков Петрович

Смерть
06.07.1896