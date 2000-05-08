Табачук (Антонова?) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1924
Дата смерти08.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1952
Сын: Душечкин Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Душечкин Михаил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.2000
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область