Мамыкина Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина Анна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Мамыкинъ Яковъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мамыкинъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Мамыкинъ Еремей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Михаилъ

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