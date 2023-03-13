Мамыкина Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мамыкинъ Яковъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мамыкинъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Мамыкинъ Еремей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Михаилъ