Посылина Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посылина Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1842 ст.

Дата смерти

20.12.1866 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Сорокина Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Посылин Алексей Александрович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.12.1866 ст.

Сын: Посылин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Посылин Алексей Александрович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посылин Алексей Александрович

Смерть
20.12.1866 ст.
Шуя, Шуя, Ивановская область
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