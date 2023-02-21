Посылина Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1842 ст.
Дата смерти20.12.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1842 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Сорокина Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Посылин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
17.12.1866 ст.
Сын: Посылин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Посылин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1866 ст.