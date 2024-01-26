Калашникова (Тусова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Тусова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Тусов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Прыгункова (Калашникова) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Калашников Николай Иванович

Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Калашников Валентин Иванович

Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Шилина (Калашникова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Калашникова) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Калашникова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Калашников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич

Смерть
1996

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