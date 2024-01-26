Калашникова (Тусова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Тусов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Прыгункова (Калашникова) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Калашников Николай Иванович
Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Калашников Валентин Иванович
Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Шилина (Калашникова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Калашникова) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Калашникова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Калашников Виктор Иванович
Отец ребёнка: Калашников Иван Яковлевич
Смерть
1996