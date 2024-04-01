Плюхин Абрам Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхин Абрам Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Плюхин Григорий Трофимов

Мать: Плюхина Федора Савельева

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Битюкова Елена Абрамова

Мать ребёнка: Плюхина Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Плюхин Ефим Абрамов

Мать ребёнка: Плюхина Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Пелагея Абрамова

Мать ребёнка: Плюхина Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Плюхин Аврам Абрамов

Мать ребёнка: Плюхина Ирина Иванова

Рождение ребёнка
29.10.1782

Сын: Плюхин Галактион Абрамов

Мать ребёнка: Плюхина Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюхина Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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