Плюхин Абрам Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Плюхин Григорий Трофимов
Мать: Плюхина Федора Савельева
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Битюкова Елена Абрамова
Мать ребёнка: Плюхина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Плюхин Ефим Абрамов
Мать ребёнка: Плюхина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Пелагея Абрамова
Мать ребёнка: Плюхина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Плюхин Аврам Абрамов
Мать ребёнка: Плюхина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
29.10.1782
Мать ребёнка: Плюхина Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плюхина Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно