Давыдов Григорий Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Давыдов Никонор Григорьев
Мать ребёнка: Давыдова Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Наталья Григорьева
Мать ребёнка: Давыдова Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Марья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850