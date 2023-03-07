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Давыдов Григорий Матвеев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Давыдов Матвей Васильев

Мать: Давыдова Прасковья Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Давыдов Никонор Григорьев

Мать ребёнка: Давыдова Марья Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Наталья Григорьева

Мать ребёнка: Давыдова Марья Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Марья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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