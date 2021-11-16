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Давтян Марта Мартиковна
Давтян Марта Мартиковна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.11.2021
Пол
Женский
Отец
Давтян Мартик Оганесович
1989 г.р.
Мать
Давтян (Варданян) Ани Врежовна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.2021
Отец:
Давтян Мартик Оганесович
Мать:
Давтян Ани Врежовна
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