Борисов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1946
Дата смерти30.06.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1965
Мать ребёнка: Борисова Валентина Павловна
Рождение ребёнка
07.12.1969
Дочь: Борисова Елена Петровна
Мать ребёнка: Борисова Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1991