Борисов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1946

Дата смерти

30.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1965

Сын: Борисов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Борисова Валентина Павловна

Рождение ребёнка
07.12.1969

Дочь: Борисова Елена Петровна

Мать ребёнка: Борисова Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Валентина Павловна

Смерть
30.06.1991
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