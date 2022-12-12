Краева (Кузнецова) Анастасия Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1911
Михаила-Архангела на Дорке, Загорновская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
01.10.1912
Дочь: Зинаида Андреева
Отец ребёнка: Краев Андрей Лаврентьевич
Бронницы, Бронницы, Московская область
Смерть
Неизвестно