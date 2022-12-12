Краева (Кузнецова) Анастасия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева (Кузнецова) Анастасия Никитина

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Место рождения

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.08.1911

Муж: Краев Андрей Лаврентьевич

Михаила-Архангела на Дорке, Загорновская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
01.10.1912

Дочь: Зинаида Андреева

Отец ребёнка: Краев Андрей Лаврентьевич

Бронницы, Бронницы, Московская область
Смерть
Неизвестно
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