Гниломедов Мартын Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гниломедов Мартын Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Гниломедов Федор Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гниломедов Василий Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гниломедов Яков Мартынович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
06.11.1885

Жена: Гниломедова Дарья Ефремовна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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