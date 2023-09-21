Гниломедов Мартын Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Гниломедов Федор Мартынович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гниломедов Василий Мартынович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гниломедов Яков Мартынович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
06.11.1885
Смерть
Неизвестно