Шмакова Василиса Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмаков Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шмаков Ефим Иванов
Отец ребёнка: Шмаков Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шмаков Сергей Иванов
Отец ребёнка: Шмаков Иван Леонтьев
Смерть
Неизвестно