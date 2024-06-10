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Шмакова Василиса Кузьмина

Место рождения

Козулино, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Козулино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шмаков Ефим Иванов

Отец ребёнка: Шмаков Иван Леонтьев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шмаков Сергей Иванов

Отец ребёнка: Шмаков Иван Леонтьев

Кумыра, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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