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Башкирова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

09.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Иван Адрианович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.11.1834

Муж: Башкиров Сергей Семёнович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1837

Сын: Башкиров Никанор Сергеевич

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Башкиров Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Башкиров Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Башкиров Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
08.11.1856

Сын: Башкиров Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.08.1893
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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