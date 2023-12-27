Башкирова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти09.08.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Иван Адрианович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.11.1834
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1837
Сын: Башкиров Никанор Сергеевич
Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Башкиров Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
08.11.1856
Сын: Башкиров Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Башкиров Сергей Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1893