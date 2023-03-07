Романов (однодворец) Дмитрий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов (однодворец) Дмитрий Матвеевич

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

27.09.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Романов (однодворец) Матвей Алексеевич

Мать: Романова Дарья Егоровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Лукина Наталья Романова

Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Романов (однодворец) Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Избякова Васса Романова

Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Марфа Никифоровна

Смерть
27.09.1887
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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