Романов (однодворец) Дмитрий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти27.09.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Лукина Наталья Романова
Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Романов (однодворец) Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Романов (однодворец) Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Избякова Васса Романова
Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Романов (однодворец) Матвей Дмитриевич
Мать ребёнка: Романова Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1887