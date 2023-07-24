Тарнавич Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарнавич Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галина

Мать ребёнка: Тарнавич Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарнавич Валерий

Мать ребёнка: Тарнавич Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарнавич Раиса

Смерть
Неизвестно