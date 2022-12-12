Силкина (Неизвестно) Елена Косминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силкин Силуан Иларионович
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Силкин Анатолий Силуанович
Отец ребёнка: Силкин Силуан Иларионович
Рождение ребёнка
29.08.1912
Сын: Силкин Александр Силуанович
Отец ребёнка: Силкин Силуан Иларионович
Айдырлинский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно