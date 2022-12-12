Силкина (Неизвестно) Елена Косминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силкина (Неизвестно) Елена Косминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1908 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силкин Силуан Иларионович

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Силкин Анатолий Силуанович

Отец ребёнка: Силкин Силуан Иларионович

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1912

Сын: Силкин Александр Силуанович

Отец ребёнка: Силкин Силуан Иларионович

Айдырлинский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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