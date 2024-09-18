Силко Викентий Ильич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти07.03.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силко Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
23.07.1899
Дочь: Маз (Силко) Христина Викентьевна
Мать ребёнка: Силко Евдокия Захаровна
Смерть
07.03.1905 ст.