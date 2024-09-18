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Силко Викентий Ильич

Место рождения

Опечки, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

07.03.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Опечки, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силко Семен Викентьевич

Мать ребёнка: не указана

Опечки, Столбцовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силко Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
23.07.1899

Дочь: Маз (Силко) Христина Викентьевна

Мать ребёнка: Силко Евдокия Захаровна

Опечки, Столбцовский район, Минская область
Смерть
07.03.1905 ст.
Опечки, Столбцовский район, Минская область

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