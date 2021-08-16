Данчул (Чайкина) Мария Тихоновна 22.07.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДанчул (Чайкина) Мария Тихоновна

Данчул (Чайкина) Мария Тихоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1919

Дата смерти

16.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1919

Отец: Чайкин Тихон Гаврилович

Мать: Чайкина Ксения Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данчул Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1951

Сын: Данчул Александр Николаевич

Отец ребёнка: Данчул Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.04.1956

Дочь: Ловля (Данчул) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Данчул Николай Васильевич

Смерть
16.08.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.