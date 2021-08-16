Данчул (Чайкина) Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1919
Дата смерти16.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1919
Отец: Чайкин Тихон Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1951
Сын: Данчул Александр Николаевич
Отец ребёнка: Данчул Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.04.1956
Дочь: Ловля (Данчул) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Данчул Николай Васильевич
Смерть
16.08.2021