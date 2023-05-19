Вотяков Ларiон Гаврiилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотяков Ларiон Гаврiилов

Место рождения

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Вотяков Борис Ларiонов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Вотякова Наталья Ларiонова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Сознт Ларiонов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин