Титова Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1881

Сын: Титов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1882

Дочь: Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Яков Феоктистович

Смерть
До 1884
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