Титова Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1881
Сын: Титов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Рождение ребёнка
20.06.1882
Дочь: Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Титов Яков Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1884