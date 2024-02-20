Зипир Архип Серафимович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1854
Дата смерти18.04.1865
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Зипир Серафим Георгиевич
Мать: Зипир Анна Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
18.04.1865
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /