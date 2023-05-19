Малыгина (-) Дарья Ананьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина (-) Дарья Ананьева

Малыгина (-) Дарья Ананьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1735

Сын: Малыгин Семен Алексеев

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Малыгин Кузьма Алексеев

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Алексей Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно