Малыгина (-) Дарья Ананьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1735
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно