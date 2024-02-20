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Золото Федор Антонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

02.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1908

Отец: Золото Антоний Ефимович

Мать: Золото Екатерина Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Крещение
03.06.1908
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-79,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-80 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Мануил Георгиевич Филиппов и сестра его Анастасия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золото Надежда Хватовна

Смерть
Неизвестно
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