Золото Федор Антонович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения02.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1908
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Крещение
03.06.1908
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1908г.лист-79,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-2-11 кадр-80 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Мануил Георгиевич Филиппов и сестра его Анастасия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Золото Надежда Хватовна
Смерть
Неизвестно