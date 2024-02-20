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Корсун Климентий Трофимович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

26.07.1884

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Корсун Трофим Елисеевич

Мать: Корсунова Фёкла Кононова

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
26.07.1884
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - от удара | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1884г / зап.№ 29 /, Ф-265-1-7 / лист № 50 /
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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