Корсун Климентий Трофимович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти26.07.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Корсун Трофим Елисеевич
Мать: Корсунова Фёкла Кононова
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
26.07.1884
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - от удара | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1884г / зап.№ 29 /, Ф-265-1-7 / лист № 50 /
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука