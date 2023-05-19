Тукмачева (Вотякова) Ксенiя Василiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тукмачева (Вотякова) Ксенiя Василiева

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.09.1817

Муж: Вотяков Иван Михайлов

Рождение ребёнка
03.10.1817

Дочь: Харитина Иванова

Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1819

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.07.1823

Дочь: Вотякова Наталiя Иванова

Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Вотякова Параскева Иванова

Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1829

Сын: Вотяков Осип Иванов

Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1834

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно