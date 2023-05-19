Тукмачева (Вотякова) Ксенiя Василiева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.09.1817
Рождение ребёнка
03.10.1817
Дочь: Харитина Иванова
Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов
Рождение ребёнка
28.10.1819
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов
Рождение ребёнка
26.07.1823
Дочь: Вотякова Наталiя Иванова
Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Вотякова Параскева Иванова
Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов
Рождение ребёнка
07.09.1829
Сын: Вотяков Осип Иванов
Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов
Рождение ребёнка
28.01.1834
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Вотяков Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно