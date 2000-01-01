Козявин Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Козявин Иван
Мать: Козявина Марфа
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елизавета Матвеевна
Мать ребёнка: Козявина Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Козявина Анна Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козявина Анна Абрамовна
Смерть
Неизвестно