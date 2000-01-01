Козявин Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявин Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Козявин Иван

Мать: Козявина Марфа

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елизавета Матвеевна

Мать ребёнка: Козявина Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Козявина Анна Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козявина Анна Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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