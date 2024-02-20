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Золото Лефтерий Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.11.1867

Дата смерти

10.11.1870

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1867

Отец: Золото Дмитрий Ставрильевич

Мать: Золото Анастасия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-120,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-121
Крещение
08.11.1867
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-121,м/к-1867г.лист-120,зап.-38. | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Золото Симеон Лазарьевич и Золото Елизавета Дмитриевна
Смерть
10.11.1870
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-227,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-228
Похороны
12.11.1870
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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