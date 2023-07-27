Ремизова (Ремизова) Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1940
Сын: Ремизов Александр Федорович
Отец ребёнка: Ремизов Федор
Jizzakh, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремизов Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Ремизов Федор
Смерть
Неизвестно