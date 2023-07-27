Ремизова (Ремизова) Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремизова (Ремизова) Евдокия Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1940

Сын: Ремизов Александр Федорович

Отец ребёнка: Ремизов Федор

Jizzakh, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремизов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Ремизов Федор

Смерть
Неизвестно