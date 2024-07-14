Фёкла Алимпиевна 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фёкла Алимпиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Около 1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1794 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ольга Афанасьева

Отец ребёнка: Кошкин Яков Федотович

Рождение ребёнка
1800

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошкин Яков Федотович

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Смерть
Около 1852
Опалихи, Костромской уезд, Костромская область

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