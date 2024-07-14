Фёкла Алимпиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиОколо 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ольга Афанасьева
Отец ребёнка: Кошкин Яков Федотович
Рождение ребёнка
1800
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошкин Яков Федотович
Смерть
Около 1852