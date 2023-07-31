Артеменков Леонид Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртеменков Леонид Павлович

Артеменков Леонид Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Артеменков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артеменкова Клавдия Григорьевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артеменкова Клавдия Григорьевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2006