Артеменков Леонид Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Артеменков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артеменкова Клавдия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артеменкова Клавдия Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2006