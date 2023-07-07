Шевырева Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевырева Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Шевырев Егор Павлович

Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович

Рождение ребёнка
25.09.1875

Сын: Шевырев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович

Рождение ребёнка
03.03.1878

Сын: Шевырев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович

Рождение ребёнка
12.03.1886

Сын: Шевырев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович

Рождение ребёнка
06.08.1888

Сын: Шевырев Василий Павлович

Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевырев Иван Павлович

Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевырев Павел Ефимович

Смерть
Неизвестно