Шевырева Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
25.09.1875
Сын: Шевырев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
03.03.1878
Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
12.03.1886
Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
06.08.1888
Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевырев Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно