Фурсова (Ускова) Евдокия Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Ускова) Евдокия Онисимовна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Фурсов Филипп

Мать: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
06.11.1874

Сын: Фурсов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1875

Сын: Фурсов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1876

Сын: Фурсов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1877

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1879

Сын: Фурсов Щ Андрей Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1882

Сын: Фурсов Федор Иванович (Солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1884

Сын: Фурсов Петр Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1884

Дочь: Антонова? Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1886

Дочь: Ускова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1887

Сын: Фурсов Николай Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1889

Сын: Фурсов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1891

Сын: Фурсов Иван Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1891

Сын: Фурсов Константин Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1895

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фурсов Василий Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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