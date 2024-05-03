Федирка Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Гайка Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Федирка (Федирченко) Екатерина Сидоровна
Отец ребёнка: Федирка (Федорченко) Сидор Иванович
Смерть
Неизвестно