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Федирка Мария Петровна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федирка (Федорченко) Сидор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Гайка Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Завадовка, Черкаська область
Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Федирка (Федирченко) Екатерина Сидоровна

Отец ребёнка: Федирка (Федорченко) Сидор Иванович

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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