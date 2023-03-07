Чупина Евфимия Никитина
Место рождения
Дата рождения10.09.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1862 ст.
Отец: Чупин Никита Силаев
Мать: Чупина Параскева Иванова
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 435 на ФС (лист 353 оборот и 354 в книге). д. Осколково Никита Силин Чупин и жена Параскева Иванова родилась дочь Евфимия 10.09.1862г. Воспреемники - д. Нижне-Озерно... Показать все
Смерть
Неизвестно