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Чупина Евфимия Никитина

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.09.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1862 ст.

Отец: Чупин Никита Силаев

Мать: Чупина Параскева Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Лист 435 на ФС (лист 353 оборот и 354 в книге). д. Осколково Никита Силин Чупин и жена Параскева Иванова родилась дочь Евфимия 10.09.1862г. Воспреемники - д. Нижне-Озерно... Показать все
Смерть
Неизвестно
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