Василий Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1856 ст.
Жена: Васса Андреянова
Рождение ребёнка
28.01.1858 ст.
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Васса Андреянова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858