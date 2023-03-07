Василий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Егоров

Василий Егоров

avatar

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.09.1856 ст.

Жена: Васса Андреянова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1858 ст.

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Васса Андреянова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close