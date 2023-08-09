Панова (Новопашенная) Татьяна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Новопашенная) Татьяна Афанасьева

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Новопашенной Афанасий Иванов

Мать: Новопашенная Параскева Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.02.1815

Муж: Панов Иван Филиппов

Рождение ребёнка
25.03.1816

Сын: Панов Стефан Иванов

Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1818

Дочь: Сединкина Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1819

Сын: Панов Феодор Иванов

Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1820

Сын: Панов Петр Иванов

Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1824

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.11.1826

Сын: Панов Варлаам Иванов

Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.04.1829

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно