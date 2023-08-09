Панова (Новопашенная) Татьяна Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
12.02.1815
Муж: Панов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
25.03.1816
Сын: Панов Стефан Иванов
Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
21.02.1818
Дочь: Сединкина Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
16.05.1819
Сын: Панов Феодор Иванов
Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
24.11.1820
Сын: Панов Петр Иванов
Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
14.08.1824
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
18.11.1826
Сын: Панов Варлаам Иванов
Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов
Рождение ребёнка
24.04.1829
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Панов Иван Филиппов
Смерть
Неизвестно